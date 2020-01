Volley: Cade Udine, vittorioso il Maniago

Fermo il campionato di A2 (riprenderà domenica 9 febbraio con la prima partita della poule promozione per l’itas Martignacco e della poule salvezza per la Cda Talmassons), si è completato il girone di andata della B1 femminile.

La capolista Gtn Volleybas Udine è stata sconfitta in casa dalla Nardi Volta Mantovana per 3 a 1. I parziali: 25-21, 23-25, 6-25, 17-25. Il Maniago ha invece vinto per 3 a 2 a Santa Giustina, con questi parziali: 21-25 19-25 25-21 25-21 12-15.

In classifica la Gtn Udine rimane al primo posto, ma l’Offanengo può operare il sorpasso; per le udinesi rischia di sfumare la finale di Coppa Italia di B1, alla quale accedono le prime classificate alla fine del girone d’andata. Il Maniago è al quarto posto, in attesa che si completi il quadro della giornata. (Rainews)