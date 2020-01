Volley: la Cda Talmassons verso Pinerolo

Guidetti avrà a disposizione tutte le ragazze compreso il neo acquisto Irina Smirnova, che sicuramente avrà bisogno di tempo per amalgamarsi con il resto del gruppo, ma che da subito con la sua esperienza potrà dare una grossa mano a Gomiero & C.

“Dispiace che l’esordio di Smirnova sia fuori casa, in quanto a Talmassons in questi giorni si parla molto di lei, tanto che alcuni tifosi raggiungeranno in treno la squadra a Pinerolo”, è il commento del da Gianni De Paoli. “Mi auguro che la sua presenza in campo, oltre a maggiori soluzioni in attacco, possa dare maggiore sicurezza alle ragazze al fine di evitare quei black out durante alcune gare che hanno condizionato non poco il nostro cammino in questo campionato”.

“Domenica giochiamo contro la terza squadra più forte del nostro girone”, sono le parole di capitan Gomiero. “Una partita sicuramente difficile, ma che ci deve servire come buon allenamento in vista dei play out e per provare l’inserimento e le nuove dinamiche legate all’arrivo della nostra nuova compagna Irina!”.