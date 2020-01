Volley : La Gtn Udine fa suo il derby e rimane prima

Nel mirino, ora, il titolo di campione d’inverno, che garantirebbe l’accesso alla final four della Coppa Italia.

Non è stata una gara facile quella di Maniago, giocata con i nervi tesi da entrambe le parti. Gtn in campo con il consueto sestetto: Braida in regia, Floreani opposta, Gogna e Squizzato al centro e Lombardo e Pozzoni in banda con Morra libera e l’avvio è stato tutto delle ospiti, più ordinate in tutti reparti, mentre Maniago, in campo con Pesce in regia, Gobbi opposta, Gridelli e Peonia al centro, Zia e Gatta in banda e Morettin e Rumori libere, ha fatto più fatica a entrare nel match. Le udinesi si sono trovate avanti anche di sette punti (8-15); nel finale le padrone di casa si sono fatte avanti recuperando parte dello svantaggio fino a meno tre (16-19) ma ci hanno pensato Squizzato in fast e Lombardo in attacco ad allungare le distanze. Il rigore di Gridelli terminato out ha chiuso il set.

Stesse formazioni nella seconda frazione e nuovamente a prendere in mano le redini del gioco sono state le atlete della Gtn. La formazione di coach Fumagalli ha mantenuto un vantaggio di tre punti fino a metà parziale, poi le udinesi si sono disunite e il Maniago ne ha saputo approfittare pareggiando i conti a quota 15. Un black-out in ricezione della Gtn ha permesso alle padrone di casa di allungare a più quattro (19-15). Grazie a una difesa più attenta le maniaghesi sono riuscite a tenere a distanza la squadra ospite.

Set di “nervi” il terzo, con le udinesi avanti di qualche punto e le maniaghesi con il fiato sul collo. Tensione palpabile anche al servizio, con tantissimi errori da entrambe le parti. Gogna e compagne hanno mantenuto per larga parte del parziale tre lunghezze di vantaggio spingendo in attacco con Lombardo e Pozzoni supportate dai primi tempi di Gogna e dalle fast di Squizzato. Primo set point per la Gtn sul 20-24, poi Pesce e compagne si sono rifatte sotto fino al 22-24. Ci ha pensato Squizzato in fast a chiudere i giochi. Buona anche la prestazione di Floreani, continua per tutto il match.

Ancora battaglia nel quarto parziale: l’iniziale vantaggio di quattro punti della Gtn è stato presto vanificato e il pareggio è arrivato a quota 8. Avanti poi Maniago di due lunghezze. Controbreak delle udinesi con un doppio ace di Floreani: 11-12. I due sestetti hanno viaggiato spalla a spalla fino alla fine, chiudendo set e partita a suon di muri, quelli di Squizzato e Lombardo che hanno messo il sigillo alla vittoria.

Nel corso del match è entrata più volte Nardone per Pozzoni mentre l’ingresso di Mandò, al servizio, nel quarto parziale, ha dato un importante contributo.

“Le nostre avversarie si sono battute fino alla fine – ha commentato la presidente della Volleybas Donatella Savonitto – ma noi abbiamo saputo essere più lucide nei momenti decisivi, supportate da una numerosa e appassionata tifoseria. Le ragazze hanno saputo vincere anche l’impatto con un palazzetto che si impone e con la tensione per l’importanza del match”.

Maniago Volley Pordenone – Gtn Volleybas Udine 1-3 (19-25, 25-20, 22-25, 21-25)

Maniago Volley Pordenone: Rumori (L), Peonia, Mignano, Gobbi, Donarelli, Morettin (L), Pesce, Zia, Gridelli, Simoncini, Gatta. All. Leone

Gtn Volleybas Udine: Pozzoni, Squizzato, Mandò, Nardone, Floreani, Lombardo (K), Braida, Morra (L1), Gogna, Cerebuch, Cigarini, Ferraro, Zanin (L2). All: Alessandro Fumagalli.

Arbitri: Marco Maritan e Riccardo Grasselli

Durata set: 25’, 25’, 28’, 29’