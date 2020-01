Volley, la Tinet Gori Wines Prata espugna Torino e vede i play-off

La Tinet Gori Wines Prata non si ferma più. Nel quarto turno di ritorno del girone bianco di serie A3, la squadra di Cuttini si impone con un netto 3-0 in casa della ViviBanca Torino, penultima in classifica, e vede avvicinarsi i play-off, e quindi la salvezza diretta.

Terza vittoria negli ultimi quattro incontri per i Passerotti, sempre a punti nel ritorno. Prata brava a mantenere la calma nei primi due set, per poi chiudere la pratica. Migliore in campo Baldazzi, autore di 18 punti col 47& in attacco. La Tinet Gori Wines chiude col 42% in attacco (contro il 39% dei piemontesi) e il 47% in ricezione (58%).

Massimo Pighin

VIVIBANCA TORINO – TINET GORI WINES PRATA 0-3 (26-28, 24-26, 23-25)

VIVIBANCA TORINO: Filippi 4, Del Campo 8, Mazzone 3, Gerbino 7, Richeri 19, Mellano 3, Valente (L), Martina (L). N.E. Cassone, Piasso, Galliani, Felisio, Matta, Mariotti. All. Simeon.

TINET GORI WINES PRATA: Alberini 3, Galabinov 8, Miscione 5, Baldazzi 18, Marinelli 12, Rau 10, Vivan (L), Link 0, Lelli (L). N.E. Tolot, Calderan, Tassan, Deltchev, Meneghel. All. Cuttini.

ARBITRI: Stancati, Marconi.

NOTE: durata set: 34′, 31′, 30′; tot: 95′.