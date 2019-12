Volley: L’Itas Martignacco per vinvcere a a Cutrofiano

Domenica, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco giocherà a Cutrofiano nella quarta di ritorno della prima fase di serie A2: diretta streaming su www.salentovideo.it.

«Siamo consapevoli – dice Lara Caravello (nella foto Comuzzo) – che sarà una partita fondamentale per la classifica e per l’umore in vista degli impegni futuri. Siamo reduci da una brutta sconfitta, abbiamo voglia di riscattarci per riprendere un po’ di fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre capacità. Di fronte avremo sicuramente una squadra molto forte la cui classifica non le rende giustizia. Ha recuperato giocatrici di spessore e molto conosciute in serie A. Tutto dipenderà dall’approccio e dalla continuità che riusciremo ad esprimere in campo». ­­­