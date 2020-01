Volley: Martignacco si gioca i play off

Sarà uno scontro diretto per determinare chi accederà alla Pool promozione e chi alla Pool retrocessione.

La vincente di questa sfida, a prescindere dal risultato finale, andrà ai play-off. Le friulane potrebbero salvarsi in anticipo anche in caso di sconfitta per 3-2, purché Olbia non faccia punti contro San Giovanni in Marignano. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, l’Itas Città Fiera disputerà matematicamente la Pool retrocessione.

“Senza sottolineare l’importanza della partita che tutti sappiamo – dice CristinaFiorio (nella foto Lodolo) – le qualità tecnico-tattiche conteranno fino a un certo punto. La differenza la faranno la voglia di vincere, la grinta e le motivazioni. Sarà una finale e si sa che le finali vogliono vincerle tutti”.