Volley: Martignacco si prepara per la Coppa Italia

In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non ancora incontrate nella Regular season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati nella prima fase. Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1.

Le squadre dalla seconda all’ottava posizione della Pool Promozione più la prima classificata della Pool Salvezza disputano i play-off promozione. La classifica di partenza della Pool promozione sarà la seguente: Omag San Giovanni in Marignano 50; Delta Informatica Trentino 49; Volley Soverato 38; Eurospin Ford Sara Pinerolo 33; LPM BAM Mondovì 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 32; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30; Barricalla Cus Torino 28; Itas Città Fiera Martignacco 25; Geovillage Hermaea Olbia 24.

Inoltre, il quarto posto al termine della prima fase ha consentito all’Itas Città Fiera Libertas Martignacco di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 22 gennaio, alle 20.30, in gara secca a Trento.