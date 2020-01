Volley: Prata ospita Civitanova

. Entrambi i team sono carichi perchè nel turno precedente hanno stoppato le due capolista: Trento per i ragazzi di Cuttini e Porto Viro per i marchigiani.

I gialloblu sono determinati per vendicare sportivamente la sconfitta in 3 set subita all’andata. Ma i Passerotti sono in buona compagnia considerando che i ragazzi di Rosichini hanno fatto subire la stessa sorte a tutte le squadre ospiti, risultando ancora imbattuti negli scontri interni. Squadra giovane quella marchigiana che però può contare su una diagonale palleggiatore-opposto esperta ed efficace come quella formata da Pier Paolo Partenio e dal 37enne opposto Matteo Paoletti che all’andata fu il top scorer, mettendo a terra 20 palloni. Nella vittoriosa partita con Porto Viro Paoletti ne ha firmati 25, ma la banda Di Silvestre ne ha segnati 20, a conferma di un attacco bilanciato e pericoloso. Completano il sestetto l’altro schiacciatore Disabato (con l’ex Club Italia Dal Corso prezioso jolly) Sanfilippo e Trillini al centro con D’Amico libero.

Una vittoria della Tinet Gori Wines accorcerebbe la classifica e darebbe ulteriore nuova linfa ai ragazzi di Cuttini, ai quali la vittoria di Trento ha dato una decisa spinta di entusiasmo.

Appuntamento alle 20.30 di domani, sabato 11 gennaio al PalaPrata. Arbitreranno Luca Cecconato di Treviso e Enrico Autuori di Salerno. Diretta streaming sul www.legavolley.tv