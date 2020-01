Volley: Rizzi Udine riparte contro Altivole

Il Panettone di Pignattone. Ovvero un richiamo di lavoro, concordato assieme ai fidati Bastiani e Busolini per poter riprendere a fare volare al meglio la palla dopo la lunga sosta natalizia. Lo staff della B2 Iopgroup ha potuto lavorare sodo in queste settimane di break agonistico, grazie anche al fatto che Babbo Natale ha portato via i malanni di stagione che avevano condizionato gli allenamenti di inizio dicembre e ha permesso alle bianconere di allenarsi finalmente con profitto a ranghi completi.

L’inizio del 2020 non è però dei più morbidi. La truppa del presidente Ingenito,infatti, si recherà domani a Riese Pio X dove alle 20.30 sarà ospite dell’Asolo Altivole Riese Volley che le precede di un solo punto in classifica. Le trevigiane avranno il dente avvelenato per la sconfitta patita nel turno precedente a Jesolo. Anche la Iopgroup ha voglia di riscatto dopo lo stop subito contro Dolo.

Si vedrà domani sera chi riuscirà a mettere in campo le risorse decisive per imporsi. Intanto Coach Pignattone può contare sull’intera faretra di frecce a sua disposizione e questa è già un ottima notizia. Arbitreranno l’incontro Simone Miggiano e Fabian Hofer di Bolzano.