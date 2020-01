XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Sappada 2020. Trieste ha dato il via al viaggio della Fiaccola

Davanti ad alcune centinaia di studenti di alcune scuole cittadine e regionali, le massime autorità presenti hanno portato il loro saluto agli organizzatori di questo importante evento sportivo invernale che racchiude in sé un forte messaggio di integrazione ed uguaglianza.

A dare il benvenuto agli ospiti é stato l’assessore comunale alle politiche sociali, Carlo Grilli che, accompagnato dai colleghi Lorenzo Giorgi, Serena Tonel e dal presidente del consiglio comunale Francesco Panteca, ha affermato l’elevata cultura della città di Trieste nei confronti del mondo della disabilità. Cerchiamo di migliorare, giorno per giorno, i servizi ed i programmi destinati alle famiglie, alle associazioni ed ai vari gruppi locali per cercare di garantire una sempre maggiore partecipazione alla vita sociale delle persone affette da qualsiasi disabilità, sia essa fisica o intellettiva. Iniziative come gli Special Olympics sono uno straordinario strumenti di promozione di un mondo che é vita ed esempio per tutti noi, ha concluso Grilli.

Il professor Alessandro Palazzotti, nel ruolo di vicepresidente Special Olympics Italia, ha voluto ringraziare la regione Friuli Venezia Giulia, tutti i Comuni coinvolti, il TEAM FVG e lo Sci Club Due di Monfalcone/Ronchi dei Legionari per la collaborazione entusiastica dimostrata in questi mesi. Siamo in una zona d’Italia dove abbiamo trovato tanta passione, dedizione ed amore e dove la cultura sportiva é estremamente inserita nel contesto sociale. Palazzotti ha poi ricordato i numeri dell’evento di Sappada 2020 che prevede la partecipazione 523 atleti e 58 teams che affronteranno le 4 discipline sportive dello sci alpino, nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve nelle quattro giornate di gare. Ad aggiungersi ai partecipanti, ci saranno 147 tecnici, 102 accompagnatori e 220 familiari provenienti da tutto il Paese. Quasi 1000 persone a cui si devono aggiungere le centinaia di volontari che assisteranno gli atleti e gli ospiti. Il vicepresidente ha poi ricordato qual’é l’obiettivo primario dell’evento, ovvero la possibilità di utilizzare lo sport come mezzo che permette alle persone con disabilità intellettiva di dimostrare le proprie abilità e come strumento per una piena integrazione nella società, promuovendo il valore educativo e culturale dello sport stesso, coinvolgendo disabili e normodotati per un mondo pienamente inclusivo. Gli Special Olympics non vengono chiamati volutamente Campionati ma Giochi.

Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel suo intervento, ha rimarcato l’alto valore sociale e morale dei Giochi di Sappada 2020. Tutti hanno il diritto di sentirsi protagonisti della propria vita e gli Special Olympics di Sappada dedicati agli atleti con disabilità intellettiva sono un ottimo esempio della strada intrapresa dal Friuli Venezia Giulia lungo il cammino dell’integrazione sociale. Ovviamente ci sono ancora molte cose da fare, ma dobbiamo anche essere orgogliosi dei risultati ottenuti finora, i quali ci spronano ad andare avanti con impegno per rendere la nostra regione il più inclusiva possibile”. Siamo al fianco degli organizzatori anche con la nostra Protezione Civile che sarà sempre presente ed attenta ad ogni esigenza al fine di garantire il miglior risultato possibile dell’evento, nella convinzione che gli ospiti trascorreranno in serenità una settimana piacevole in una terra di grandi campioni ma anche di inclusione e partecipazione.

Non é mancato il saluto da parte del presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Benvenuti a Trieste, benvenuti in Friuli Venezia Giulia, una delle regioni più sportive d’Italia da molti anni, dove lo sport non é solo legato all’agonismo ma anche a valori di integrazione, fratellanza ed uguaglianza. Le nostre associazioni e società sportive sono piene di uomini e donne dalla grande sensibilità, passione e serietà. Valori che vengono trasmessi ai giovani, grazie anche alle continue iniziative ed attività con il mondo della scuola, ben rappresentato anche oggi qui in occasione della partenza della torcia degli Special Olympics invernali.

Silvio Fauner, nella doppia veste di ex campione olimpico-Testimonial nonché assessore ai grandi eventi di Sappada, ha portato i saluti del sindaco e di tutta la comunità della località ladina, annunciando che le strutture sportive-ricettive ed impianti sono pronti per accogliere i partecipanti, partendo dalla grande festa dell’evento inaugurale del 4 febbraio.

Alla cerimonia di partenza della fiaccola, che ha coinvolto una ventina di atleti del TEAM FVG, sono intervenuti anche il vicepresidente della Consulta Disabili Friuli Venezia Giulia, Mauro Morassut ed il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di via Commerciale, il dott.Roberto Benes.

L’incontro si é chiuso con il giuramento dell’ Atleta Valentina Cepak (medaglia bronzo agli europei di nuoto di Anversa) accompagnata da Igor Paunovic (bronzo mondiali Abu Dhabi 2019 nel basket) e Giovanni Skerl (7 posto agli europei indoor canottaggio di Londra).

Il Torch Run ed il messaggio che porta con sé assume, ancor prima dell’inizio dei Giochi, un valore fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio di inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, Istituzioni, Scuole, Famiglie e tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Saranno circa 4mila gli alunni delle scuole, di ogni ordine e grado, coinvolti. Gli eventi Special Olympics, come i Giochi Nazionali Invernali, rappresentano un’opportunità per gli atleti di potersi esprimere, di mettersi alla prova, di acquisire nuove consapevolezze, nello sport quanto nella vita. Allo stesso tempo rappresentano una risorsa per il territorio che li ospita, favorendo, attraverso la conoscenza, il superamento di fenomeni, ancora diffusi, quali emarginazione, indifferenza e bullismo.

Il “Viaggio della Torcia”, simbolo olimpico per eccellenza, dopo Trieste, arriverà il 28 gennaio a Monfalcone e Ronchi dei Legionari, a Gradisca d’Isonzo e Gorizia/Nova Gorica (il 29), ad Udine e Cividale del Friuli (il 30), a Tolmezzo ed Ovaro (il 31) ed infine a Sappada, martedì 4 febbraio. La Fiaccola sarà accompagnata, in tutto il suo percorso, dai rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco, dai volontari dello SCI CLUB DUE e da quelli di SPECIAL OLYMPICS FVG.

I XXXI Giochi Nazionali Invernali sono realizzati grazie al sostegno di Mitsubishi Electric.

Il Torch Run è sostenuto da: BCC Staranzano e Villesse e Civibank.