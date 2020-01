Apu Udine, coach Ramagli soddisfatto: È un bagno di serenità

Intervista post partita Caserta – APU OWW Udine con coach Alessandro Ramagli, che dice: «Vincere questa partita era fondamentale. Siamo andati in difficoltà nella seconda parte del primo quarto dal punto di vista emotivo, perdendo palle facili e abbiamo corso il rischio di scomporci. Invece, abbiamo avuto le forze mentali per riprenderci e a un certo punto l’avevamo vinta. Poi, abbiamo rischiato di rimetterla in discussione, ma ci portiamo via questa vittoria. È un bagno di serenità».