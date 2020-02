Apu Udine, coach Ramagli soddisfatto

A Udine coach Alessandro Ramagli sorride dopo la vittoria dell’Apu alla quale rimprovera solo di non essere riusciti a dchiudere la gara prima. «Vincere contro Montegranaro, che non dà mai per scontata una partita e che sta bene emotivamente non è una cosa facile. Che i nostri avversari siano in fiducia si vedeva anche dai comportamenti dei singoli, e uscire con i due punti da un campo così non è mai scontato. Siamo riusciti bene a dare la spallata alla gara quando serviva, ma non ad “ammazzarla”. Ci è mancato il cinismo, ma non è facile averlo quando ti mancano sempre dei giocatori»