Basket, Apu OWW: Mantova vince all’ultimo secondo (71-73)

Sembrava di potere tornare indietro nel tempo a Cividale quando l’Apu aveva vinto contro Mantova in rimonta. E invece la rimonta, stavolta, si arena sul 71 pari a 7 secondi dal gong con un canestro di Amato. Perché a un secondo dalla fine è l’appoggio di Poggi (scusate il gioco di parole) a consegnare i due punti alla Pompea che tante volte nel recente passato aveva perso al fotofinish. Come contro Orzinuovi o Ravenna. Il basket dà e il basket toglie. Si interrompe quindi la striscia di quatto vittorie consecutive per i friulani che scendono in campo ancora senza Fabi e Gazzotti. Mantova merita il successo, comanda per quasi tutta la partita, sale anche a +20 sul 27-47. Ma Udine c’è. Dimostra di essere squadra, ha cuore e attributi. L’Old Wild West butta pure alcuni possessi importanti per mettere il naso avanti nell’ultimo periodo, mentre il PalaCarnera è una bolgia. Prossimo turno domenica, alle 18, a Piacenza.

