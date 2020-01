Basket: Apu Udine ko con Milano in casa

L’Apu Oww Udine, nella terza di ritorno del girone est di A2 funestata dalla scomparsa del vice presidente del Kleb Ferrara, fallisce l’assalto al secondo posto. La truppa di coach Ale Ramagli perde in casa 85-90 contro l’Urania Milano che mantiene le due mani salde sul manubrio per tutto l’arco del match e merita l’affermazione. Che arriva nonostante l’assenza di Nik Raivio fermato da un problema a una caviglia accusato nel turno precedente contro Mantova. L’Apu Oww non riesce a tenere una certa costanza in difesa e per gli ospiti è facile trovare il fondo del secchiello con vari interpreti dopo che Lynch ne mette 10 nel primo quarto. Udine dimostra un pizzico di continuità nell’ultimo periodo in cui arriva sia a -4 che a -3, però non riesce a ribaltare completamente l’inerzia. I bianconeri vedono, quindi, fermarsi la striscia positiva di quattro vittorie e torneranno in campo domenica, alle 18, a Forlì.

Apu Old Wild West Udine – Urania Milano 85-90 (20-22, 23-27, 16-23, 26-18)

Apu Old Wild West Udine: T.j. Cromer 21 (6/12, 2/5), Andrea Amato 20 (4/8, 4/8), Gerald Beverly 15 (7/12, 0/0), Giacomo Zilli 8 (4/5, 0/0), Michele Antonutti 7 (2/5, 0/1), Vittorio Nobile 5 (1/6, 1/4), Giulio Gazzotti 4 (1/4, 0/1), Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/1), Agustin Fabi 2 (1/3, 0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Gerald Beverly 12) – Assist: 13 (Vittorio Nobile 4)

Urania Milano: Gherardo Sabatini 16 (3/7, 3/9), Andrea Benevelli 16 (5/8, 2/3), Sebastiano Bianchi 14 (5/7, 1/2), Matteo Montano 13 (1/3, 3/7), Reggie Lynch 12 (4/12, 0/0), Andrea Negri 9 (1/1, 2/3), Giorgio Piunti 5 (0/1, 1/2), Giordano Pagani 5 (2/4, 0/0), Samuele Giardini 0 (0/0, 0/0), Nik Raivio 0 (0/0, 0/0), Michele Piatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Gherardo Sabatini 7) – Assist: 20 (Gherardo Sabatini 9)