Basket: la Delser Udine a caccia di punti a Vicenza

Le udinesi affronteranno una squadra che è alla disperata ricerca di punti: Vicenza non vince dalla prima di campionato e attualmente occupa l’ultimo posto in classifica del Girone Nord di A2. L’unico successo delle avversarie è avvenuto contro le Giants di Marghera, che ora sono in penultima posizione. Fino ad ora una stagione negativa quella delle venete, che a gennaio hanno cambiato nuovamente allenatore sollevando dall’incarico Aldo Corno, subentrato al coach di inizio stagione Carmelo Gorgone, e accogliendo il nuovo coach Claudio Rebellato.

La LBS ora si trova al decimo posto e avrà la missione di portare a casa nuovi punti in classifica per abbandonare il più presto possibile la zona play-out e risalire. La Delser non vince in casa da sei turni e per fare suo il match non dovrà assolutamente sottovalutare l’avversario. Vicenza ha infatti tra le sue file delle buone giocatrici; ne sono un esempio Beatrice Olajide, ala con 13.4 punti e 8.3 rimbalzi di media, e Tea Peric, centro bosniaco con 9.2 punti e 8.3 rimbalzi raccolti a partita.

Nel turno di andata Udine vinse per 63-73, in un match in cui le friulane hanno tirato bene dalla lunga distanza (11/24, 46%), con top scorer Debora Vicenzotti, a segno con 17 punti personali. Buone anche le prestazioni di Vanessa Sturma (12 punti e 19 di valutazione) e di Elena Vella (11 punti e 6 rimbalzi). La Velcofin rispose con 11 punti a testa di Peric, Gramaccioni e Meroni.