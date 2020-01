Basket: La Delser Udine attende Milano

Le avversarie hanno fino ad ora raccolto quattordici punti in classifica, come Udine, ma anche come altre tre squadre: le Lupebasket, Albino e Sarcedo. Una vera e propria bagarre sta interessando la metà classifica del girone Nord di A2 e la Libertas Basket School dovrà stare molto attenta a vincere gli scontri diretti con queste squadre, inclusa Milano, perché la zona play-out è a un passo.

All’andata le volpi di Udine si sono imposte sul Sanga per 47-53 con una buona prova di squadra e con un tabellino finale che ha visto andare a segno quasi tutte le giocatrici LBS. Anche nel match contro Alpo dell’ultima giornata di campionato Milano è uscita sconfitta, dimostrando però in quest’occasione un’ottima grinta contro quella che è ad oggi la terza migliore squadra della lega. La partita si è conclusa sul 55-59 con Milano che è stata beffata solo sul finale. Beretta ha chiuso il match con 20 punti personali, a ottobre ne mise 15 contro la Delser. Attenzione quindi all’ala di Milano che ora viaggia a 11.1 punti di media a partita, che si accompagnano agli 11.6 e i 13.4 di Cicic e Toffali, altri due importanti terminali offensivi delle avversarie.

L’ala di Udine Vanessa Sturma descrive così l’impegno e le emozioni del pre-gara in ambiente Delser:

“La partita vinta contro Mantova ci ha dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e ci ha aiutato ad affrontare in maniera positiva questa settimana, in vista del match contro Sanga. Noi ci stiamo allenando bene e stiamo cercando di mettere in pratica i consigli e i suggerimenti dello staff. Speriamo di avere intensità e approcciare bene la partita sin dall’inizio. Dovremo imporre il nostro gioco e non trovarci nella situazione di rincorrere l’avversario”.

“Ci stiamo allenando a gestire gli ultimi possessi delle partite. Questo ci aiuterà a rimanere sulla gara anche sui finali, cosa che a volte ci è mancata. È infatti già capitato che al termine dei quaranta minuti le avversarie si imponessero con un parziale e ci sconfiggessero. Contro Milano cercheremo di riprendere quanto di buono fatto sul finale contro Mantova”.