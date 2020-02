Basket: L’Apu Udine cerca punti importanti contro Mantova

Domenica, alle 18, al PalaCarnera l’Apu ospiterà la Pompea Mantova in uno scontro diretto tra squadre che gravitano in orbita play-off: arbitri Caforio, Marota e Pecorella. Udine è reduce da quattro vittorie consecutive. Mantova, invece, sta perdendo da tre di fila. Quindi, la Pompea (che all’andata vinse 86-83) salirà in Friuli col coltello tra i denti per interrompere questa striscia negativa. In casa bianconera sono ancora da verificare le condizioni delle ali Agustin Fabi e Giulio Gazzotti. Tocca a coach Alessandro Ramagli presentare la sfida.

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Mantova si fonda sul talento dei due americani, Clarke e Lawson. Già all’andata abbiamo misurato che tipo di impatto possono avere nel corso della partita, sono tra le coppie più prolifiche del campionato e hanno avuto esperienze di serie A vera. Il pacchetto di italiani è molto solido al quale è stato aggiunto l’esperto Infante di recente. La linea di congiungimento tra il talento degli americani e le grandi capacità degli italiani fanno sì che l’impatto difensivo della Pompea non abbia eguali nel nostro girone. Dovremo avere la capacità di limitare le bocche da fuoco di Mantova e giocare contro una difesa che ti mette costantemente sotto pressione, spesso al limite del fallo e che usa il fallo stesso come arma per tenere alto il livello di intensità. Sarà una partita molto dura che arriva in un periodo in cui abbiamo le rotazioni ridotte e a conclusione di un trittico dopo due trasferte. La nostra situazione psicologica è positiva, mentre Mantova sarà arrabbiata dopo tre sconfitte consecutive. L’apporto del pubblico sarà molto importante, i nostri tifosi dovranno darci una spinta in più”.

Note – Infermeria: da verificare le condizioni di Giulio Gazzotti e Agustin Fabi. Domenica, le casse e i cancelli del PalaCarnera apriranno alle 17. La coreografia prepartita, con i cartoncini “rumorosi”, sarà offerta da OffMa. Prima del match si terrà la consegna dei premi Friul Tomorrow per il 2019 col patrocinio dell’associazione don Gilberto Pressacco, di Euretica e di Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule).

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LNP pass e audio su BH web radio (https://www.spreaker.com/user/bhwebradio) con il commento di Massimo Fontanini. La differita andrà in onda alle 23 su Udinese Tv (canale 110 del digitale terrestre in Fvg e Veneto). Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).