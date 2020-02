Basket: l’Apu Udine sbanca il Carnera

L’Apu Oww conclude la stagione regolare al PalaCarnera con una vittoria convincente contro San Severo. Un successo nato nella propria metà campo dopo avere subito 24 punti nel primo periodo. La truppa di coach Ale Ramagli festeggia con merito spedendo quattro giocatori in doppia e subendo solo 42 “pezzi” nei rimanenti tre quarti. Mattatori, su tutti, Giulio Gazzotti (mortifero nelle triple) e Gerald Beverly, che vince la sfida nella sfida con Andy Ogide il quale segna con continuità a gara finita. Udine sale a quota 30 punti in classifica e domenica prossima, alle 18, andrà a Montichiari contro Orzinuovi per l’ultima di ritorno.

Apu Old Wild West Udine – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 74-66 (20-24, 17-12, 13-13, 24-17)

Apu Old Wild West Udine: Giulio Gazzotti 14 (2/4, 3/4), T.j. Cromer 13 (0/3, 3/8), Michele Antonutti 13 (2/4, 2/2), Gerald Beverly 12 (4/6, 0/0), Arturs Strautins 8 (3/6, 0/4), Lorenzo Penna 7 (2/2, 1/2), Andrea Amato 4 (1/3, 0/5), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Vittorio Nobile 1 (0/1, 0/2), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Gerald Beverly 8) – Assist: 14 (T.j. Cromer 5)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Delano jerome Demps iii 20 (4/8, 2/5), Andy Ogide 16 (3/7, 3/6), Marco Spanghero 9 (3/6, 1/2), Nazzareno Italiano 8 (1/4, 2/3), Giacomo Maspero 6 (0/1, 2/5), Michele Antelli 6 (3/4, 0/0), Chris Mortellaro 1 (0/3, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/0, 0/3), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 17 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andy Ogide 10) – Assist: 12 (Marco Spanghero 7)