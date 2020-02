Basket: l’Apu Udine vince ancora e risale in classifica

Prosegue la risalita in classifica della truppa di coach Ramagli, ora terza a pari merito con Verona, che in Romagna denota ancora una certa solidità. Come nel bel mezzo del quarto periodo, con Imola in piena rimonta, quando per esempio Cromer segna la tripla del +5 e ricaccia indietro i padroni di casa. Applausi per tutti: Amato, Beverly, capitan Antonutti, un ritrovato Zilli, Strautins. Ma anche Vittorio Nobile. Un mastino in difesa su Bowers. Domenica, alle 18, si tornerà al PalaCarnera contro Mantova. Per continuare a vincere, tutti insieme.

Le Naturelle Imola Basket – Apu Old Wild West Udine 75-84 (19-15, 19-29, 20-20, 17-20)

Le Naturelle Imola Basket: Anthony Morse 24 (10/15, 0/0), Stefano Masciadri 17 (4/6, 3/8), Lorenzo Baldasso 11 (1/2, 2/10), Timothy jermaine Bowers 10 (3/8, 1/4), Robert Fultz 7 (2/3, 1/5), Luca Valentini 6 (2/2, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/2, 0/4), Tommaso Ingrosso 0 (0/0, 0/0), Nikola Ivanaj 0 (0/0, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 28 10 + 18 (Anthony Morse 8) – Assist: 14 (Timothy jermaine Bowers 5)

Apu Old Wild West Udine: Andrea Amato 16 (2/3, 3/6), Gerald Beverly 14 (4/8, 1/1), Arturs Strautins 13 (2/9, 3/7), Michele Antonutti 13 (6/8, 0/2), Giacomo Zilli 10 (3/5, 0/0), T.j. Cromer 9 (1/5, 2/7), Vittorio Nobile 6 (0/0, 2/5), Lorenzo Penna 3 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Gerald Beverly, Arturs Strautins 9) – Assist: 19 (Lorenzo Penna 6)