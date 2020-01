Vujacic un passato a Udine e nell’NBA con Bryant: “Con lui parlavo italiano”

La commozione per la morte di Bryant è generale. Il basket, Udine e il linguaggio segreto con Kobe raccontato tempo fa al “Corriere della sera”. Il cestista sloveno, classe ’84, Nba con i New York Knicks e amico di Bryant. Nell’intervista Sasha racconta diversi aneddoti spaziando dall’Italia agli Usa: come si è innamorato del basket a Maribor, la sua carriera iniziata professionalmente a Udine con la Snidero, il suo rapporto con il Friuli e l’Italia, con l’Nba e Kobe Bryant, compagno di squadra, di lingua e fratello maggiore .“

Vujacic iniziò giovanissimo la sua carriera in Italia, giocando in serie A con la Snaidero Udine dal 2001 al 2004. Nelle tre stagioni in Friuli collezionò 75 presenze complessive, per un totale di 816 punti in 1.818 minuti in campo. Le sue medie andarono progressivamente crescendo sia in termini di minutaggio, sia di punti realizzati e al termine della terza stagione con Udine, Sasha fu selezionato nel draft NBA 2004 come 27a scelta dai Los Angeles Lakers.

Con la maglia dei Lakers disputò 420 incontri tra il 2004 ed il 2010, collezionando solamente 12 presenze da titolare. Nella stagione 2007-08 chiuse con una percentuale nel tiro da tre pari al 43,5%: è proprio grazie a queste sue capacità di tiratore che gli è stato affibbiato il soprannome “The Machine”.