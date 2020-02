EYOF 2023: ufficializzata l’assegnazione dei giochi al Fvg

Si è tenuta questa mattina a Trieste, la cerimonia che ufficializza l’assegnazione di EYOF 2023 (Festival Olimpico della Gioventù Europea), alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il documento dell’accordo formale è stato firmato dal Presidente dei Comitati Olimpici Europei, Janez Kocijancic, dal Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò e dal Presidente Esecutivo del Comitato Organizzatore, Maurizio Dunnhofer.

Le parole del governatore Fedriga: “E’ una straordinaria opportunità per il Friuli Venezia Giulia di farsi conoscere e amare da una platea sempre più ampia, grazie a eventi che hanno non solo il merito di affermare i valori dello sport quale collante sociale e strumento di crescita individuale e collettiva ma, ben di più, di coinvolgere in prima persona le nuove generazioni, che diventano così, protagoniste di una nuova stagione di sviluppo del territorio”.

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato: “Sarà un’opportunità fantastica per il territorio sotto il profilo dell’impiantistica e contestualmente un fantastico trampolino di lancio per i ragazzi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.