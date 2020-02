Judo U18: Veronica Toniolo vince la sua settima European Cup 

Veronica Toniolo ha vinto a Follonica la sua settima European Cup per la classe U18 nei 52Kg. La giovane judoka si riconferma quindi una campionessa del tatami dopo lo storico oro mondiale di Almaty del settembre 2019.

Toniolo, in virtù della sua posizione di testa di serie numero uno passa il primo turno. Poi incontra e supera sempre per ippon nell’ordine la Svizzera Poiler, l’olandese Godschalk e la francese Deversain per approdare alla finale contro la connazionale Micaela Sciacovelli. Al primo errore la pur valida avversaria non ha scampo e basta meno di un minuto di incontro per chiudere perentoriamente la partita. È il settimo oro in una Continental Cup U18 per lei, risultato che la proietta nelle zone altissime delle statistiche di tutti i tempi per questa classe (8 ori il record assoluto).

FONTE Triesteallnews.it