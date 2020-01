Rugby: Udine cade a Padova

Dopo due vittorie consecutive la formazione friulana si arrende al team veneto. Decisivi gli sbagli nella prima frazione. Vigna: «Abbiamo concesso troppo». Come riporta il messaggero veneto la Rugby Udine Fvg, dopo due belle vittorie consecutive, alla ripresa del campionato nazionale di serie A cade in casa della formazione cadetta del Petrarca Rugby Padova: 24-11 il risultato finale.

«Due cali di concentrazione, nella prima frazione, ci sono costati davvero tanto – commenta Luca Vigna, allenatore d-. In ogni caso poi i ragazzi hanno reagito sul campo e hanno recuperato il risultato, almeno fino al sessantacinquesimo, quando eravamo 14-11. Il finale di gara ci ha punito con altre due mete prese, una sulla mischia e una su i trequarti, ma abbiamo concesso troppo al Petrarca nella seconda frazione, non riuscendo a far valere i nostri punti di forza. Ora dobbiamo riorganizzarci, pensare a recuperare qualche giocatore infortunato e prepararci la meglio per la prossima gara. Ci aspetta la difficile trasferta in casa del Ruggers Tarvisium, seconda forza del girone».

SERIE A, 9° giornata

Petrarca Rugby vs Rugby Udine Union FVG 24-11 (pt 14-11)

Marcatori: p.t. 6’ m. Trambaiolo tr. Benvenuti ( 7-0), 11’ cp Muzzi (7-3), 14’ m. Caione tr Benvenuti (14-3 ), 22’ cp Muzzi (14-6), 36’ m. Morandini (14-11); s.t. 50’ m. Simonato ( 19-11), 32’ m. Chinchio (24-11).

Petrarca Cadetta: Venturini (73’ Zamprotta); Sottoriva (62’ Gatto), Caione, Broggin, Zulian; Benvenuti (73’ Meneghetti), Navarra; Trambaiolo (62’ Chinchio), Simonato, Minazzato ( 52 Fioriti); Bogo ( 56’ Longhin), Sattin (cap.); Franceschetto ( 52’ Ceolin), (56’ Franceschetto), Alagna, Braggié (56’ Lazzarotto).

All: Salvan, Conforti

Rugby Udine Union FVG: Tarantola; Scalettaris (63′ Martinuzzi), Gerussi (17’ Zorzetto, 24’ Gerussi), Morandini, Not M. (30’ Zorzetto); Muzzi, Balzi (67’ Occhialini); Picchietti T., Properzi Curti, Macor (49’ Bagolin); De Fazio, Bon; Morosanu, Picchietti R. (72′ Paulin), Wachsmann (56’ Gregori).

All: Robuschi, Vigna

Arb: Munarini

AA: Cusano, AA2: Giordani

Calciatori: Benvenuti 2/4 (Petrarca), Muzzi 2/3 (Udine)

Punti in classifica: Petrarca 5; Udine 0

Note: campo in buone condizioni, soleggiato, circa 8 C°, spettatori circa 300

Man of the match: Broggin (Petrarca)