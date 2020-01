Tarvisio: ecco il programma dello snow rugby

Lo Snow Rugby di Tarvisio, il torneo di rugby sulla neve più importante d’Europa, si appresta a vivere la sua ottava edizione: la kermesse tarvisiana in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, vedrà sfidarsi ai piedi della pista Di Prampero oltre 35 squadre, tra torneo maschile e femminile, provenienti da buona parte del vecchio Continente e non solo.

Il calcio d’inizio è previsto per le 9.30 del sabato e le gare andranno avanti fino alle 16; la domenica si replica con gli stessi orari. Dopo la conferenza stampa di presentazione, la macchina organizzativa ha anche ufficializzato i gironi.

TORNEO MASCHILE

GIRONE A: Lokomotiva Zagreb, Don’t Eat Yellow Snow Tubingen, Chuckies Monaco, Como, Snow Ducks Gemona;

GIRONE B: Brugsche Rugby Club, Ladispoli, Tarnok Rugby Club, Abnormals, The Mountain Dwarfs Leoben;

GIRONE C: Chieri Rugby on Tour, Scary Sabres Varese, Bayern Barbarians Monaco, Stade Rugby Wien;

GIRONE D: Repubblica della Porchetta Fabriano, Cinghiali del Setta, Stella Rossa Rugby Milano, Draghi Rugby Feltre.

TORNEO FEMMINILE

GIRONE A: Chuckies Brides Monaco, Bora Nera Invictus Trieste, Brugsche Rugby Club, Rugby Club Mladost;

GIRONE B: Le Ruckattate Prato, Mountain Flowers Insbruck, Valchirie Tarvisio, Hot Beer Grosseto;

GIRONE C: Cookiemonsters Tubingen, Aspidi On Ice, Stade Ladies Rugby Wien;

Girone D: The Reinbeers Augsburg, Civette Pordenone, Duchesse Rugby Gemona;