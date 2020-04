Basket, Europei 2021 rinviati al 2022

La Fiba ha ufficializzato il nuovo calendario delle manifestazioni in programma nei prossimi anni. L’EuroBasket 2021 e’ stato posticipato al 2022 e sara’ giocato dall’1 al 18 settembre. Uno dei gironi sara’ disputato a Milano e cosi’ l’Italia tornera’ ad ospitare una fase del torneo continentale a 31 anni di distanza da Roma 1991. La volonta’ della Fip – si legge sul sito della Federbasket – era quella di organizzare l’evento nell’anno del centenario dalla propria nascita, l’emergenza Covid-19 ha costretto la FIBA a posticipare il torneo per evitare la concomitanza con i Giochi Olimpici di Tokyo. Quanto alla Femminile, confermato nel 2021 l’EuroBasket Women (Francia e Spagna, 17-27 giugno) mentre il Mondiale 2022 si giochera’ in Australia dal 22 settembre all’1 ottobre. La prossima edizione del Mondiale Maschile si giochera’ a settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine, che ospitera’ anche la fase finale della rassegna iridata.