Il massimo campionato femminile si è concluso ricorrendo all’algoritmo e nonostante le fonti parlino di un’unica retrocessione condannando la sola Orobica alla B, il Tavagnacco, penultima in classifica, resta in attesa della comunicazione ufficiale per capire il destino della prossima stagione.

Nel caso in cui dovesse retrocedere, la società gialloblu è pronta a fare ricorso.