E’ ufficiale: il Tavagnacco Calcio Femminile è retrocesso in Serie B nonostante si parlasse di una sola retrocessione ai danni dell’Orobica. E invece il verdetto finale ha condannato anche la società gialloblù che lascia il posto al San Marino. Non si esclude a questo punto l’ipotesi di ricorso che potrebbe ribaltare la situazione e riportare il Tavagnacco in massima serie.