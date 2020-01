Il Tavagnacco pronto a ripartire con i nuovi rinforzi

Un difensore centrale e un centrocampista avanzato. Sono questi i ruoli ricoperti dai due nuovi acquisti del Tavagnacco. Per la seconda parte del Campionato di serie A femminile la squadra friulana si è assicurata, fino al termine della stagione, le prestazioni di Claudia Cagnina, statunitense-peruviana di origini italiane, e Emma Santamäki, finlandese.

Claudia, classe 1997, dopo un’esperienza nel Susa Fc, squadra di calcio femminile Usa, ha militato nel Lugano, in Svizzera, prima di approdare al Tavagnacco. Ha indossato anche la maglia della nazionale peruviana. Come fa intuire il suo cognome, Claudia ha origini nel Belpaese, con i nonni paterni che da Roma emigrarono a New York. Grazie a questo possiede la cittadinanza italiana.

Emma, anche lei nata nel 1997, ha giocato nel Tps, squadra finlandese che milita in serie A. Fisico possente, ha all’attivo diverse presenze con la nazionale giovanile del suo Paese.