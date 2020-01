Tavagancco, tutto pronto per la gara con la Juve

Tutto è pronto a Trieste per accogliere la sfida della serie A femminile tra Tavagnacco e Juventus. Per l’undicesima giornata di andata, si va in campo domenica 12 gennaio alle 12.30. Per l’occasione la squadra friulana sarà ospite della Triestina e potrà disputare la gara allo stadio Nereo Rocco. Una grande vetrina per il calcio in rosa, dopo le passate esperienze delle gialloblu al Friuli di Udine.

Nella mattinata di venerdì 10 gennaio l’evento è stato presentato nella sala stampa del Rocco. A rappresentare il Tavagnacco c’erano il vicepresidente Domenico Bonanni, il mister Luca Lugnan e diverse giocatrici. Presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Trieste (istituzione che ha creduto molto nell’evento), Giorgio Rossi, l’amministratore unico della Triestina Calcio Mauro Milanese (società che sta investendo nel calcio femminile) e i rappresentanti di Coni e Figc.

Da tutti è stata ribadita la valenza della partita per far conoscere il calcio in rosa in Fvg e a Trieste in particolare. Per il Rocco si tratta di un esordio assoluto per la serie A femminile. Un’occasione di visibilità per il movimento, ma anche per le giocatrici che scenderanno in campo, con la partita che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport.

Dopo essere stato sede della fase finale degli ultimi Campionati europei Under 21, il Rocco si appresta quindi a ospitare il grande calcio femminile con un incontro che vedrà il Tavagnacco, con la sua lunga tradizione, impegnato contro la capolista Juventus, capitanata dalla triestina Sara Gama, che proprio con il Tavagnacco debutto in serie A. “Anche con questo appuntamento – ha spiegato l’assessore Giorgio Rossi – Trieste punta ancora una volta ad ospitare dei grandi eventi, con una particolare attenzione in questo caso a quel calcio femminile che prosegue nel suo percorso di crescita verso il professionismo”. “Spero che questo nuovo stadio – ha ribadito Rossi – possa continuare ad ospitare altri importanti eventi calcistici, a partire dalle nazionali di calcio, sia maschile che femminile, con l’auspicio che la Triestina possa salire di categoria”. “Il significato di questa partita – ha concluso l’assessore – va quindi oltre il valore stesso dell’incontro e mi auguro anche che il positivo rapporto con Tavagnacco, che rappresenta la massima espressione del calcio femminile in regione, possa proseguire e portare ancora risultati soddisfacenti”.

Prezzi popolari per riempire la Tribuna Colaussi: 5 euro per gli adulti, 2 euro per gli under 12. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma https://www.diyticket.it/ pagando con carta di credito e prepagata (con i diritti di prevendita). I tagliandi si possono anche prenotare online o allo 06-0406 ed essere pagati in contanti nei punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole).

Il giorno della partita saranno aperti anche i botteghini per la vendita diretta.