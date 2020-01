Tavagnacco: nuovo rinforzo per le friulane

Nuovo acquisto per il Tavagnacco, che si è assicurato le prestazioni della nazionale slovena Tjaša Tibaut fino al termine del Campionato. La calciatrice classe 1989 rafforza la componente slovena della squadra, formata da altre due giocatrici. Tibaut è una centrocampista offensiva che potrà dare una grande mano a mister Luca Lugnan soprattutto in fase realizzativa.

L’ok per il trasferimento è già arrivato e Tibaut potrà scendere in campo domenica nella partita contro la Juventus, in programma alle 12.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Potrebbe essere della partita anche la greca Sofia Kongouli, ferma ai box da qualche settimana per un problema al ginocchio. Non ci sarà, invece, Elisa Polli.

L’arrivo della slovena, proveniente dalla Žnk Pomurje, potrà dare alla squadra gialloblu quell’esperienza che in questa prima fase del Campionato è un po’ mancata a causa della giovane età delle calciatrici.