Valentina Puglisi, centrocampista del Tavagnacco e della nazionale italiana Under-19, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta con la Juventus Women, squadra proprietaria del suo cartellino: “Era una partita di prova per noi. Le partite che ci interessano sono con Orobica e Bari per la salvezza. E’ stato strano affrontare la Juve. Non sono abituata, è la prima volta che l’ho sfidata da avversaria”.