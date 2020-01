Udinese Femminile, U17 e U15 ancora vittoriose

Travolgente vittoria delle U17 femminili, che si impongono per 7-0 sulla Spal. Il primo gol di Mari arriva subito al 3’ sugli sviluppi di un corner. Le ragazze non si accontentano e continuano a macinare bel gioco e a creare occasioni da gol. Al 9’ Perego raddoppia e al 36’ Circosta sigla la terza rete. Nel secondo tempo il copione non cambia ed arriva la doppietta di Sovran al 4’ e al 6’, poi quella di Circosta al 9’ e la rete che chiude le marcature al 15’ di Roder. Prossimo impegno fuori casa contro l’Isera sabato 2 febbraio.

Vittoria di misura per le giovanissime Under 15, che sbancano il campo della terza forza Cittadella. Passate subito in vantaggio al 4’ del primo tempo con una bella incursione della Guizzo, le bianconere sono state brave a gestire la gara con attenzione e sacrificio, sfiorando anche il raddoppio in un paio di occasioni nel corso della partita. Nonostante l’impegno profuso dalle ragazze del Cittadella per cercare di recuperare, il risultato non cambia, grazie all’ottima opposizione delle ragazze di mister Vacca. Vittoria importante contro una diretta concorrente, che permette così all’Udinese di rimanere saldamente in testa al girone B del campionato Under 15, a tre lunghezze di distanza dal Condor Treviso e a ben 8 punti dal Cittadella.

Sabato speciale per la squadra delle Pulcine (nella foto) che, insieme alle compagini di Pordenone, Tavagnacco e Triestina, a Cormons hanno partecipato alla prima edizione del torneo regionale Io non dimentico Women’s cup, manifestazione dedicata alla Giornata della Memoria. Le bianconere ben si sono comportate affrontando le avversarie con determinazione e personalità, segnando tanti gol e offrendo momenti di ottimo gioco. Pomeriggio ricco di divertimento e soddisfazioni conclusosi con tanti premi e spunti di riflessione. (Udinese.it)