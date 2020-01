Udinese Under 15 Femminile, 6-1 al Pro Venezia

UDINESE – PRO VENEZIA 6-1

Marcatori: 13’ p.t. e 13’ s.t. Guizzo, 14’ p.t. Rizzardini (PV), 5’ s.t. Raicovi, 7’ s.t. e 18’ t.t. Lorenzini, 8’ t.t. Cerasoli;

UDINESE: Dorbolò, Cerasoli (9’ t.t. Tessarin G.), Miobertolo (1’ t.t. Macor), Biancuzzi (1’ s.t. Tessarin S.), Zanon (15’ t.t. Azizov), Guizzo, Raicovi (14’ t.t. Rossi), Gori (1’ t.t. Gollino), Lorenzini (17’ t.t. Pitis). All. Giuseppe Vacca

PRO VENEZIA: Muffato, Scarpa (7’ s.t. Codolo), Ancilotto, Palazzi (10’ s.t. Tonitto), Battain (9’ t.t. Trevisan), Rizzardini, Carolo (17’ s.t. Zane), Smerghetto (9’ t.t. Comin), Papandrea. All. Ivana Petrucci

Arbitro: Emanuele Nigris di Udine

Nell’ottava giornata e prima di ritorno del campionato Under 15 Femminile girone B, le ragazze bianconere tornano in campo dopo la lunga sosta di campionato, affrontando le pari età del Pro Venezia. La gara si è conclusa con la vittoria delle bianconere per 6 a 1.

Primo tempo equilibrato, giocato sottotono da parte delle udinesi, che hanno trovato un’ottima opposizione delle ragazze venete. In vantaggio con Guizzo al 13’ le bianconere sono state subito raggiunte sull’1-1 con un bel tiro dalla distanza di Rizzardini, che ha chiuso così la prima frazione di gara. Le udinesi, dopo aver riordinato le idee, nei successivi due tempi hanno creato diverse azioni da gol, portandosi in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Raicovi e subito dopo con Lorenzini.

Risolte le incertezze e le titubanze della prima frazione di gioco, le ragazze bianconere giocano con scioltezza, andando nuovamente in rete per tre volte: alla fine della seconda frazione di gioco nuovamente con Guizzo (fresca convocata presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Roma per lo stage di “Calcio+15” del Settore Giovanile Scolastico, dedicato all’attività femminile giovanile) e nel terzo tempo con Cerasoli e ancora Lorenzini (doppietta).

L’Udinese si conferma così, al via del girone di ritorno, prima forza del campionato Under 15 Femminile girone B con 22 punti, seguita dal Condor Treviso con 19 e dal Cittadella con 17. (Udinese.it)