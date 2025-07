Mercato Cagliari – Aebischer e la concorrenza! Il piano di Giulini

Il mercato estivo del calcio si presenta molto vivace per Michel Aebischer. Il mediano svizzero del Bologna , sembra allontanarsi sempre di più dall'ombra dei Due Torri. Il calciatore, già da un po' nel mirino del Cagliari , è ora protagonista di una vera e propria lotta di mercato, con varie squadre pronte a competere per avere le sue prestazioni. Le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport mostrano un panorama di forte concorrenza, dove il club sardo deve affrontare le ambizioni di ben tre squadre neopromosse in Serie A.

Il piano del Cagliari

Per il Cagliari, l'interesse delle altre squadre costituisce un notevole ostacolo. Dopo aver identificato Aebischer come un obiettivo principale per rinforzare il loro centrocampo, i rossoblù dovranno adesso accrescere i loro sforzi per persuadere sia il calciatore che il Bologna. La dirigenza sarda, sotto la guida del direttore sportivo Guido Angelozzi, sarà chiamata a costruire una strategia attenta. In particolare potrebbe comprendere un'offerta economica più allettante o un progetto tecnico convincente. L'esperienza di Aebischer nel campionato italiano, lo rende un elemento particolarmente desiderabile per il club isolano. La competizione è aperta e il Cagliari dovrà dimostrare tutta la sua volontà per non essere superato nella corsa per il centrocampista. Le ultime notizie di mercato: Colpo dalla Red Bull: i Pozzo preparano 5 milioni <<<