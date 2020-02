Calcio 5: Udine City a rullo

Superati di slancio anche i Canottieri Belluno, con un pirotecnico primo tempo: 5 – 1. Cinque marcatori diversi, esordio del 2003 Todon per Udine che ora continua la sua marcia in serie B. Dive Ouddach, Caverzan, Rafinha, Carlinhos e Donoshita sono la cooperativa del gol che permettono al Bubi Merano di piegare l’Arzignano Team. E di tornare al successo. Un successo pesante per i giallorossi, ora di nuovo a +5 su quel Pordenone che inciampa sul Sedico. Maccan Prata e Atletico Nervesa a braccetto sul podio: gli uni confermano il pronostico favorevole con Palmanova, gli altri ok nel posticipo ad alta quota con il Cornedo. L’Udine City come detto non si ferma più, l’Atesina passa sul campo dell’Olympia Rovereto e non è più ultima.

UDINE CITY – CANOTTIERI BL 5 – 1 (4 – 0)

Gol: 2’47” Stendler, 9’40” Ianesi, 14’30” Chtioui, 16’29” Martinez Rivero, 4’23” st Reolon, 18’53”st Goranovic

UDINE CITY: Tomasino, Goranovic, Stendler, Barile, Turolo, Chtioui, Sansica, Martinez Rivero, Ianesi, Mattiussi, Todon, Agrizzi. Allenatore: Pittini

CANOTTIERI BL: Dalla Libera, Brancher, Rui Costella, Orji, Savi, Reolon, Dall’O’, Dal Farra, De Battista, Moreno, Del Prete, Rotta. Allenatore: Bortolini

Arbitro 1: Cino di Modena. Arbitro 2 : Mosconi di Cesena. Cronometrista: Marchetti di Tolmezzo.

AMMONITI: nessuno

Tiri Liberi: 0/0, 0/0.