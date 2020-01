Calcio a 5: Udine attesa da una super sfida al vertice. Pordenone per il riscatto

La Martinel Pordenone dopo la sconfitta di Udine pcerceherà il riscatto al PalaFlora di Torre contro l’Arzignano Team. All’andata i vicentini s’imposero di misura (5-4),

Intanto l’Udine City, matricola terribile che sta stupendo e vuole sognare in grande andrà in trasferta dalla capolista Bubi Merano per uno scontro che potrebbe avvicinare i bianconeri alla vetta.

In C1 il Futsal Maniago (secondo a 16) accoglierà la Clark Udine (quarta a 12), mentre il Porcia (10) domani la capolista Manzano (19).