Calcio a 5: Udine City vince il derby col Pordenone

Dopo il ko in coppa Italia Udine torna alla vittoria in campionato balendo nettamente il Pordenone per 7-2, con dominio assoluto per i bianconeri che hanno messo la gara nei binari giusti fin da subito. Sabato prossimo a Merano, Udine eccederà di stupire ancora contro la capolista Bubi, perché questa squadra ha i mezzi per continuare a sognare.

Gara decisamente no per la squadra di Asquini, che, con assenze importanti, deve cedere ad un ottimo Udine City, quest’oggi padrone della gara.

Archiviato questo match, ora si guarda a sabato prossimo, quando torneremo tra le mura di casa del Pala Flora.

UDINE CITY – MARTINEL PN 7 – 2 (5 – 1)

Gol: 4’34” Goranovic, 8’22” e 4’52”st Turolo, 10’54” 18’15”st Sansica, 14’08” Della Bianca, 15’54” Osso Armellino, 16’50” Grigolon, 6’43”st Barzan

UDINE CITY: Tomasino, Della Bianca, Goranovic, Stendler, Barile, Chtioui, Sansica, Osso Armellino, Turolo, Martinez Rivero, Ianesi, Agrizzi. Allenatore: Pittini.

MARTINEL PN: 22 Casula, 7 Zajc, 8 Fabbro, 9 Barzan, 10 Tusar, 11 Milanese, 14 Grigolon, 15 Cillari, 17 Moras, 18 Mikla, 19 Serrano, 20 De Bernardo. Allenatore: Asquini.

ARBITRO 1: Simone Di Filippo di Treviso. ARBITRO 2: Giovanni Agosta di Rovigo. Cronometrista: Krizia Zucchiatti di Tolmezzo.

ESPULSO: 9’52” Casula

AMMONITI: Stendler, Osso Armellino, Zajc, Tusar Tiri Liberi: 0/0, 0/0.