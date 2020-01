Calcio dilettanti: la Manzanese alza la Coppa Italia

Un trofeo che, d’altro canto, resta stregato per il Torviscosa che, nonostante le quattro finali disputate, non è mai riuscito a mettere in bacheca. Alla squadra del neo presidente Filippo Fabbro, ora, il compito di rappresentare la regione nella fase nazionale a partire dal girone eliminatorio in cui sono inseriti il Trento e la vincente del Veneto la cui finale è in programma domani tra San Donà e Garda.

MANZANESE – TORVISCOSA 1 – 0

MANZANESE Buiatti, Deana, Duca (41’ st Kuqi), Nastri, Cudicio, Bevilacqua, Bradaschia, Tacoli, Corvaglia, Roveretto, Msatfi (25’ st Cestari). A disposizione: Turrin, Cramaro, Bonilla, Michelutto, Hadzic, D’Urso, Delle Case. All. Rossitto.

TORVISCOSA Nardoni, Peressini (31’ st Lestani), Colavecchio, Capellari (14’ st Toso), Zanon, Tuniz, Zucchiatti (27’ st Borsetta), Baruzzini, Zannier (31’ st Facca), Puddu, Zetto. A disposizione: Clocchiatti, Russian, Fabris, Floreani, Colavetta. All. Pittilino.

Arbitro Piccolo di Pordenone.

Marcatore: nella ripresa, al 7’ Bevilacqua.

Note Angoli: 3 a 2 per il Torviscosa. Recuperi: 1’ e 4’. Spettatori: 1350. Ammoniti: Tacoli, Tuniz, Roveretto, Baruzzini, Deana e Zanon.

LA CRONACA. Al 4’ Punizione dai 30 metri di Baruzzini, palla fuori. Al 22’ Msafti per Roveretto che, dal vertice dell’area piccola di rigore, prova a calciare ma è murato Zanon. Al 25’ Zannier sguscia sulla linea di fondo dalla marcatura di Duca e accentra per Puddu il quale, di tacco, non riesce nella girata a rete; palla che attraversa la linea prima che la difesa della Manzanese liberi. Al 28’ Zucchiatti riceve dentro l’area di rigore da rimessa laterale, si gira e calcia a rete con palla alta. Al 39’ Tacoli evita Baruzzini e prova la conclusione dai 25 metri, con la palla alta sopra la traversa. Al 42′ Occasionissima Torviscosa: Capellari dal fondo accentra per l’accorrente Zucchiatti che si prima intenzione spara alle stelle con il sinistro. Al 46’ Squadre al riposo con il risultato di partenza, 0 – 0.

Nella ripresa, al 4’ Corner di Baruzzini e girata di testa di Puddu: palla a fil di palo. Al 7’ Corner di Roveretto, esce male Nardoni con Corvaglia libero di servire Bevilacqua che, da due passi, insacca per l’1-0. Al 13’ Calcio di punizione, in una sorta di corner corto, di Baruzzini con Buiatti che in volo plastico alza sopra la traversa. Al 23’ Zucchiatti, servito da Peressini, prova la conclusione con il diagonale che non inquadra la porta. Al 30’ Cross teso, rasoterra, di Borsetta sul quale Zannier non riesce ad intervenire per un soffio. Al 39’ Lestani riceve da Baruzzini e calcia con il sinistro, piede “debole”: palla fuori a fil di palo. Al 41’ Puddu, servito al limite dell’area di rigore, si gira e calcia con Buiatti che blocca in volo plastico. Al 45’ Calcio di punizione di Baruzzini: palo esterno e palla sul fondo.