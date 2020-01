Coppa Italia calcio 5: Udine eliminata a Pordenone

Niente da fare per Udine calcio a 5 in Coppa Italia dove i bianconeri sono stati battuti di misura dalla Martinel a Pordenone. La formazione di Pittini con alcune assenze ha c ceduto solo alla distanza. Sabato, alla ripresa del campionato, si replica al Palacus.

MARTINEL – UDINE CITY 6 – 5 (3 – 3)

Gol: 14” Turolo, 2’31” e 9’32” st Tusar, 8’07” Grigolon, 11’30” e 3’st Chtioui, 14’21” Grzelj, 18’49” Goranovic, 3’21”st e 13’12”st Zajc, 4’38” st Della Bianca

MARTINEL: Casula, Grzelj, Zajc, Tusar, Grigolon, Fabbro, Barzan, Peruz, Moras, Mikla, De Bernardo, Serrano. Allenatore: Asquini.

UDINE CITY: Agrizzi, Turolo, Stendler, Della Bianca, Barile, Chtioui, Goranovic, Osso Armellino, Ianesi, Martinez Rivero, Todon, Tomasino. Allenatore: Pittini.

ARBITRO 1: Hoxha di Este. ARBITRO 2: Mezzarobba di Padova. Cronometrista: Kreso di Trieste.

ESPULSO: 8’06”st Goranovic (doppia ammonizione)

AMMONITI: Barzan, Goranovic, Grzelj, Zajc, Barile Tiri Liberi: 0/0, 0/1