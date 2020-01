Donatello Udine, dopo le violenze denunciate per la gara di esordienti la risposta del Materdei Napoli

Il calcio, anche quello giovanili, riserva sempre storie che forse stanno degenerando quando a questi livelli (parliamo di esordienti) tutto dovrebbe esse solo un gioco. Ma sempre più spesso si raccontano di arbitri aggrediti, di genitori onnipresenti, di risse e di violenze verbali che oramai sono quasi una “non notizia” nel senso che quotidianamente si raccontano storie che andrebbero censurate se non fosse giusto farle emergere perché qualcuno intervenga perché in futuro ci sia una svolta.

I FATTI Un torneo di esordienti sfocia con insulti e non solo secondo quanto riportato da UdineToday. Protagonista il Donatello Udine, società simbolo del calcio giovanile italiano già seguita da Totò Di Natale, che a Firenze ha giocato un torneo pochi giorni fa con dei pari età. Al “Torneo della Befana“, però si riportano eventi a dir poco antisportivi da parte di un’altra squadra di coetanei napoletani.

La partita degenerata viene ripresa anche nel racconto al Messaggero Veneto di una mamma: «Dopo essersi classificati in semifinale, domenica gli Esordienti 2008 del Donatello hanno giocato contro la società Materdei di Napoli. Una gara che avrebbe permesso al team vincitore di accedere alla finale e competere per il primo o il secondo posto. Capisco quindi la voglia di battere l’avversario, ma quello che ho visto non me lo sarei mai aspettata. Il tifo partenopeo si esprimeva in atteggiamenti aggressivi, fuori luogo per quel contesto, con genitori che minimizzavano i gesti dei piccoli tifosi».

A quanto pare anche in campo la situazione è degenerata con gomitate, calci e sputi – come raccontano i testimoni – da parte del Materdei, che hanno vinto poi il torneo. «Uno dei calciatori udinesi è stato portato via in barella – prosegue il racconto la donna al quotidiano friulano – mentre gli avversari lo deridevano. Molti giocatori del Donatello non volevano più nemmeno rientrare a giocare, quando di solito “baruffano” per poter giocare».

Non finisce qui. La società partenopea ha risposto via social anche per quanto riportato dal quotidiano UdineToday che ha dato ampio spazio all’accaduto annunciando querele.

Da parte del Donatello sul suo profilo FB nessun riferimento all’accaduto, solo la testimonianza sportiva.