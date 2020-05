La Pro Fagagna piange la scomparsa dell’allenatore Andrea Saro

La comunità di Fagagna e il mondo dello sport piangono la scomparsa di Andrea Saro, 49 anni, dirigente, consigliere e allenatore del settore giovanile della società calcistica Pro Fagagna.

Il Messaggero Veneto riporta:

“Una persona che ha dato e lasciato un esempio di correttezza, educazione e lealtà, un punto di riferimento per il settore giovanile – così lo descrive il presidente della società Pro Fagagna, Luca Merlino -. Ogni anno aveva la responsabilità di una squadra e nel contempo non mancava di assegnare le linee guide agli altri gruppi di diverse categorie, anche quando la malattia gli impediva di stare sul campo. Era molto amato da genitori e bambini per il suo carattere gentile, pacato ma deciso – aggiunge il presidente – Era un punto di riferimento per tutti noi. Il grande rammarico è quello di non poter accompagnare Andrea Saro nel suo ultimo viaggio: tanti ragazzi avrebbero voluto salutarlo indossando i colori sociali che lui amava tanto”.