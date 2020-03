LND, Friuli VG: sospesa tutta l’attività calcistica fino a nuove disposizioni

Il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia al fine di valutare le nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020 inerente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, – in considerazione di quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1 del suddetto Decreto il quale dispone:

– la sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

– considerando inoltre le difficoltà per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di garantire il rispetto delle nuove disposizioni ha deliberato la SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTA L’ATTIVITÀ UFFICIALE SIA L.N.D. CHE S.G.S. organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, ivi compresi i raduni delle Selezioni delle Rappresentative nonché le gare amichevoli e Tornei organizzati dalle Società (anche quelli già autorizzati) FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest’ultime il rispetto di quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1.

Si notifica inoltre che Lunedì 9 Marzo p.v., è stato convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.