I risultati della 25esima giornata nel girone C: torna alla vittoria il Cjarlins Muzane, un punto per il Chions, perdono sia San Luigi che Tamai, per le quali la classifica si fa davvero pericolante a questo punto.

Girone C

Adriese-Delta Rovigo 3-1

Belluno-San Luigi 2-0

Caldiero Terme-Mestre 0-1

Campodarsego-Tamai 2-0

Luparense-Cjarlins Muzane 0-3

Legnago-Union Feltre 1-1

Cartigliano-Este 1-2

Chions-Montebelluna 1-1

Clodiense-Ambrosiana 1-1

Villafranca-Vigasio 1-2