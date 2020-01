Serie D: Per il Tamai punti preziosi. Il punto sulle regionali

Pareggio del Muzane in casa in una partita combattuta contro Belluno, cade il San Luigi mentre per il Tamai punti speranza. Perde Chions. In classifica la vitro del tanai è la più significativa e fa rivedere la salvezza ai friulani.

I risultati:

Ambrosiana-Luparense 5-1

Montebelluna-Caldiero Terme 0-3

Cjarlins Muzane-Belluno 2-2

Delta Rovigo-Cartigliano 0-2

San Luigi-Campodarsego 1-2

Este-Legnago 0-3

Mestre-Villafranca 3-1

Tamai-Adriese 1-0

Union Feltre-Chions 1-0

Vigasio-Clodiense 1-3