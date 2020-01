Calcio Triveneto: Treviso, nuovo cambio in panchina

DA ROLD È IL NUOVO ALLENATORE DEL TREVISO ACADEMY

La societa’ Treviso Academy, annuncia di aver preso atto della volontà dell’allenatore della Prima Squadra in carica, Gianfranco Bellotto, di recedere dal suo incarico.

Nel ringraziare Mister Bellotto per l’impegno profuso in questi mesi, la Società Treviso Academy annuncia di avere affidato la conduzione della squadra all’allenatore Andrea Da Rold, già aggregato alla Rosa del Team, di cui conosce le capacità e l’affidabilità professionale.

A lui va il miglior augurio per un proficuo lavoro. La decisione è stata assunta dal Consiglio direttivo all’unanimità nel corso della riunione odierna terminata da pochi minuti.