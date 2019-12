Hallfredsson potrebbe ripartire dal Padova

Emil Hallfredsson, starebbe per accasarsi al Padova. Secondo Tuttosport, l’ex Udinese e Verona, grazie all’amicizia con il Ds Sogliano potrebbe ripartire dalla città si Sant’Antonio. Il dirigente del Padova lo ha chiamato e il centrocampista islandese si sta allenando da una decina di giorni con i patavini. Sogliano però temporeggia:”Vediamo se ha voglia di calarsi in questa categoria qua, si è trovato bene a Verona e Udine, lui sta bene in queste zone, ma bisogna capire se lui ha voglia e ancora lo spirito. Non mi sbilancio, ma per me può nascere qualcosa”.