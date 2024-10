Calciomercato Udinese, Lucca alla Juve: solo a una condizione…

Tra gli obiettivi principali della Juventus per il calciomercato di gennaio, ci sarebbe quello di inserire un elemento per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che circolerebbero ci sarebbe anche quello di Lorenzo Lucca dell' Udinese . L'attaccante, che starebbe confermando i buoni numero della passata annata, sarebbe tra i profili più caldeggiati.

Secondo TMW, il centravanti italiano non dovrebbe però trasferirsi prima della prossima estate. L'unica condizione per il quale la società friulana potrebbe decidere di valutare la cessione è quella di un offerta da circa 20 milioni di euro. D'altro canto, la Juventus non sembrerebbe intenzionata ad un investimento così importante, tuttalpiù nel mercato invernale.