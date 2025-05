La clausola

Attualmente il contratto di Milinkovic scade nel 2026 con l'opzione di rinnovo. In aggiunta c'è una clausola da 20 milioni che potrebbe far accadere qualsiasi cosa. Ecco che Cairo e l'intera dirigenza dovranno cercare la miglior soluzione possibile per evitare il mancato prolungamento, sempre che la volontà del giocatore sia quella di rimanere a Torino.