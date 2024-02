Calciomercato | Roma chiama Juve: “Hanno fatto una richiesta”

Si sorride in casa Roma. Dopo il ko contro l’Inter, la squadra recentemente affidata a Daniele De Rossi ha ripreso la sua streak vincente. Il successo contro il Frosinone ha rilanciato i capitolini in classifica e li ha rimessi sulla scia che porta al quarto posto. De Rossi convince sempre di più e sta, zitto zitto, giocando la sua sfida nella sfida: quella per la permanenza a giugno. Perché sotto sotto ci spera, e forse ci spera pure la Roma. Infatti, se De Rossi convincesse, la società lo terrebbe volentieri in un discorso di alleggerimento del monte ingaggi. Ma indipendentemente di chi sarà il tecnico della Roma, si va avanti in ottica calciomercato.La dirigenza romanista, in questo senso, ha contattato la Juventus per mettere in piedi un affare: andiamo a vedere di cosa stiamo parlando >>>