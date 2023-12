Udinese-Verona, l’analisi quote di OddsChecker: friulani alla ricerca del primo successo alla Dacia Arena

Redazione

Alla Dacia Arena l’Udinese vuole rialzare in fretta la testa dopo il ko subito per mano della Roma all’Olimpico. La squadra di Cioffi dopo aver infilato sei risultai utili consecutivi ha interrotto il suo cammino contro i giallorossi ma adesso vuole regalare la prima vittoria stagionale in casa ai suoi tifosi. Di fronte troverà il Verona, reduce dal 2-2 contro il Lecce, e con appena 9 punti conquistati nelle prime tredici gare di campionato.

ULTIMI RISULTATI – La squadra guidata da Cioffi dopo un inizio decisamente negativo è riuscita a risollevarsi ma l’unica vittoria e gli innumerevoli pareggi (8) non bastano a tirarsi fuori completamente dalle zone calde della classifica. 11 i punti conquistati, appena uno in più di Empoli e Cagliari che occupano rispettivamente il quartultimo e penultimo posto. Per questo i bianconeri vogliono mettersi alle spalle il ko contro la Roma e tornare subito a fare punti.

La crisi in casa Verona non è invece mai finita da inizio stagione. La squadra di mister Baroni non vince praticamente da inizio campionato (2-1 sulla Roma) ed è riuscita a conquistare solo un punto nelle ultime tre gare subendo due sconfitte contro Monza e Genoa. Anche se il pareggio contro i pugliesi ha dato segnali di reazione la situazione di classifica, e il penultimo posto a un punto dalla Salernitana, preoccupano.

LE QUOTE – Per gli operatori l’Udinese è nettamente favorita per portare a casa i tre punti. Un successo della squadra di Cioffi, che sarebbe il primo in casa, parte dall’1.75 di bet365, passando per l’1.77 di Snai e l’1.81 di Betflag. L’X, che sarebbe il nono stagionale per i bianconeri, vale invece 3.50 per Goldbet, 3.60 per Netbet e 3.65 per Leovegas. Un successo del Verona, che ha perso cinque delle ultime sei trasferte disputate, sale a 4.90 per Planetwin365, a 5.00 per Betfair e a 5.10 per Betflag. Su Gazzetta Scommesse sono presenti le quote, i pronostici e le analisi dei match di Serie A e di calcio internazionale, nonché le recensioni dei più importanti bookmaker e dei loro bonus di benvenuto.

Udinese e Verona hanno esattamente lo stesso numero di reti segnate (9) e incassate (18) anche se la squadra di Baroni non è riuscita a trovare la via del gol in quattro delle ultime cinque trasferte giocate. Considerando la difficoltà realizzativa delle due squadre la sfida potrebbe quindi orientarsi sul No Goal che vale 1.80 per Sisal e WilliamHill e 1.81 per Betflag. Al contrario il Goal sale fino a 1.95 per Betfair e a 2.00 per Bet365 e Betflag.

UNDER/OVER - Eccetto che nella sfida contro la Roma l’Udinese ha totalizzato ben sei Under 2.5 nelle ultime sette sfide e anche quella con il Verona potrebbe concludersi con lo stesso segno che è anche il favorito dei bookmaker. Sisal lo fissa a 1.65, Better a 1.70 e Betflag a 1.75. Le chance che invece la gara finisca con tre o più reti si attestano sui 2.10 per bet365 e Sisal e sui 2.24 per Betflag.

I PRECEDENTI – Trend positivo dei friulani contro il Verona che ha vinto appena due delle ultime 13 gare disputate in Serie A. Non solo, l’Udinese potrà contare anche sul fattore campo visto che è imbattuto nelle ultime sei gare giocate alla Dacia Arena contro i gialloblu. L’Udinese è, tra l’altro, l’unica squadra a non aver ancora vinto una gara davanti al proprio pubblico. Come riporta OddsChecker Udinese (5.5%) e Verona (6.4%) hanno un dato in comune: sono le due squadre ad avere la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.